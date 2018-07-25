В Забайкалье началась массовая голодовка шахтеров

Число работников золотодобывающей шахты Вершино-Дарасунского рудника (Забайкальский край), которые объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты, увеличилось до 86 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя предприятия Евгения Рогалева. По его словам, шахтеры намерены голодать до полного погашения долгов.

По информации агентства, общий долг составляет 38 миллионов рублей: зарплату с мая не получили 432 человека. 24 июля 90 сотрудников рудника приостановили работу в знак протеста.

В отношении руководства предприятия возбуждено очередное административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». В июне после возбуждения дела по аналогичной статье Дарасунский рудник оштрафовали на 50 тысяч рублей, сотрудники деньги не получили.

В мае прошлого шахтеры уже проводили акцию протеста из-за долгов по зарплатам. Тогда около 80 горняков отказались подниматься из шахты на поверхность. Забастовку прекратили после вмешательства губернатора Забайкалья Натальи Ждановой и обещания администрации предприятия погасить задолженность перед 554 сотрудниками на сумму более 16 миллионов рублей.

В сентябре более 50 бывших работников предприятия, которых сократили в июле-августе, также объявляли голодовку из-за задержки выплат. По информации местного портала, тогда 500 человек оказались на улице без денег.

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