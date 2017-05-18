В Забайкалье десятки золотодобытчиков остались в шахте из-за задержки зарплат

В Забайкальском крае 81 горняк золотодобывающей шахты Вершино-Дарасунского рудника в Тунгокоченском районе отказался выходить на поверхность из-за задержки зарплат. Об этом ТАСС сообщили в государственной инспекции труда в Забайкальском крае.

«Причина забастовки — невыплата жалования в течение двух дней. Кроме того, шахтеры недовольны изменением КТУ (коэффициент трудового участия — прим. «Ленты.ру»), из-за которого произошло снижение заработной платы», — пояснили в инспекции.

Для поддержания жизнедеятельности бастующих организована подача пищи и воздуха. В 13.00 по местному времени (7:00 мск) трое горняков добровольно покинули шахту, сообщается на сайте губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой.

Районная прокуратура приступила к проверке, отмечает «Интерфакс». На шахту выехал глава района и губернатор.