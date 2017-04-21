При взрыве на медном руднике в Башкирии погиб человек

В Башкирии произошел взрыв на медном руднике в городе Сибай. Об этом в пятницу, 21 апреля, ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На предприятии "Башкирская медь" в результате взрыва аммония на глубине 509 метров погиб один человек, еще один пострадал», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что возгорания не возникло, технологический процесс предприятия нарушен не был. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В декабре 2016 года в Алтайском крае из-за обрушения горной породы на одном из забоев на Зареченском руднике погиб шахтер. Под завалами находилось два человека, однако один из них смог выбраться самостоятельно.