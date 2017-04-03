При взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле погиб рабочий

На предприятии «Уральская свинцовая компания» в Верхнем Тагиле произошел взрыв котла по переплавке металла, после чего начался пожар. В результате один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Сообщение о происшествии на предприятии поступило на пульт дежурного в воскресенье, 2 апреля, около 23:00 (21:00 мск). «В ходе плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошел взрыв с отрывом крышки загрузочного окна и частичным выбросом металла», — уточнили в прокуратуре.

Спасателям удалось справиться с огнем спустя два чала. «В 02:40 (00:40 мск) пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций», — отметили в МЧС.

В результате погиб мужчина — уроженец среднеазиатской республики, 1993 года рождения, работавший на предприятии по трудовому договору. Еще трое мужчин получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ. «Изъяты документы, регламентирующие технологический процесс плавки свинца, а также касающиеся вопросов охраны труда на предприятии», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

