Жертвами взрыва на химзаводе в Фергане стали пять человек

Как минимум пять человек стали жертвами взрыва на крупнейшем предприятии по производству азотных удобрений в городе Фергане (на востоке Узбекистана). Еще несколько человек ранены, сообщает РИА Новости.

«На месте взрыва погибли пять человек, все они входили в бригаду ремонтников. Еще несколько человек сейчас находятся в больнице», — сообщил источник агентства. Специальная правительственная комиссия прибыла на место взрыва, при этом основное производство «Ферганаазота» останавливать не стали.

В то же время источник радио «Озодлик» сообщил о шести жертвах — пятеро рабочих погибли на месте, двое были госпитализированы, однако один из них скончался в больнице.

Кроме того, «Озодлик» отмечает, что имам мечети в одном из городов Ферганской долины объявил во время пятничной молитвы 24 февраля о гибели во время взрыва восьми человек и прочитал молитву за упокой их души.

Владелец завода, компания «Узхимпром», и МЧС Узбекистана не называют точное число жертв, ссылаясь на то, что расследование еще не завершено.

Взрыв произошел 23 февраля в 16:30 по московскому времени при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе предприятия. «Ферганаазот» — крупнейшее в Узбекистане предприятие по производству азотных удобрений. Его проектная мощность — 270 тысяч тонн карбамида и 350 тысяч тонн аммиачной селитры в год.