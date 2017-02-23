На химзаводе в Фергане произошел взрыв

На предприятии «Ферганаазот» в городе Фергана на востоке Узбекистана случился взрыв. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается на сайте МЧС республики.

«В 16:30 при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются человеческие жертвы», — говорится в публикации.

Количество погибших и раненых не называется. В ведомстве сообщили, что для выяснения причин и обстоятельств ЧП, а также для помощи семьям пострадавших создана правительственная комиссия.

Утром 14 февраля в Донецке на казенном заводе химических изделий цеха произошел взрыв. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В министерстве по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Донецкой народной республики заверили в отсутствии угрозы выброса в атмосферу опасных химических веществ,

17 января взрыв случился во время ремонтных работ на заводе по производству взрывчатых веществ в Бийске Алтайского края. Сдетонировали отложения взрывчатки. Разрушений и возгорания не было, пострадали четыре человека, они были госпитализированы.

«Ферганаазот» — крупнейшее в Узбекистане предприятие по производству азотных удобрений. Его проектная мощность — 270 тысяч тонн карбамида и 350 тысяч тонн аммиачной селитры в год.