На химзаводе в Донецке произошел взрыв

В Донецке на казенном заводе химических изделий прогремел взрыв. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на местные власти.

«По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе», — информировали в горадминистрации. О причинах происшествия не сообщается.

Информацию о взрыве подтвердили в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает Национальная служба новостей (НСН).

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В министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР заверили, что отсутствует угроза выброса опасных химических веществ в атмосферу, передает РИА Новости. «Подразделения МЧС не привлекались, угрозы выброса химических веществ в атмосферу нет», — приводит агентство слова своего собеседника в министерстве.

В январе в Киевском районе города взорвался микроавтобус Mercedes. Владелец автомобиля перевозил в нем взрывчатое вещество, из-за неосторожного обращения с ним и произошел взрыв.

В декабре 2016 года сильный взрыв произошел вблизи областного отделения травматологии в центре Донецка — на одной из стоянок был подорван заминированный автомобиль. Пострадал один человек, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.