В Донецке взорвался микроавтобус

Микроавтобус Mercedes взорвался в Киевском районе Донецка. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Инцидент произошел днем 4 января. Полицейские выяснили, что 44-летний владелец автомобиля перевозил в нем взрывчатое вещество. По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с ним и произошел взрыв.

По факту ЧП проводится проверка. О пострадавших не сообщается.

20 декабря 2016 года сильный взрыв произошел вблизи областного отделения травматологии в центре Донецка — на одной из стоянок был подорван заминированный автомобиль. Пострадал один человек, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В октябре взрывное устройство сработало в лифте одного из жилых домов Донецка. В результате погиб командир батальона «Спарта» Арсений Павлов, известный под позывным Моторола.