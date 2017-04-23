На золотодобывающей шахте под Челябинском обрушилась порода

На золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области произошло обрушение породы. 163 горняка эвакуированы, судьба трех человек пока не известна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Обрушение произошло на глубине 700 метров. На месте работают специалисты горноспасательного отряда, к ним подключились пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи. Других подробностей не приводится.

2 марта во Львовской области Украины на шахте «Степная» произошел взрыв метана, который привел к обрушению горной породы. Жертвами аварии стали 11 человек.

18 декабря в одном из забоев Зареченского рудника обрушилась горная порода, тогда погиб один шахтер.

25 ноября при обрушении на шахте в Якутии произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе вице-президент компании «Алроса». Они получили легкие ушибы и растяжениями, у одного сотрудника была сломана нога.