Два горняка погибли при обрушении на золотодобывающей шахте под Челябинском

Два человека погибли при обрушении породы на золотодобывающей шахте «Центральная» в Челябинской области. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Отмечается, что под завалами находится еще один горняк, проводятся мероприятия по его спасению. Ранее пресс-служба сообщала, что он доставлен в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ — «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». В настоящее время устанавливаются обстоятельства и виновные должностные лица. Отмечается, что шахтой владеет «Южуралзолото Группа Компаний».

Ранее в воскресенье сообщалось, что из-под земли эвакуировали 163 горняка. Отмечалось, что обрушение произошло на глубине 700 метров, на месте работали специалисты горноспасательного отряда.

2 марта во Львовской области Украины на шахте «Степная» произошел взрыв метана, который привел к обвалу горной породы. Жертвами аварии стали 11 человек.