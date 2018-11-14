Пожилые супруги отчаялись жить на одну пенсию и попытались умереть в один день

Уставшая жить на пенсию пожилая пара из Петропавловска-Камчатского попыталась покончить с собой, но в последний момент их удалось спасти, сообщает ИА «Кам 24».

Скорую им вызвала соцработница, которая вовремя пришла домой к пенсионерам. Медики неоднократно выезжали к супругам, но первые два раза они отказывались ехать в больницу. Госпитализировать их удалось только с третьей попытки. Обоим диагностировали острое медикаментозное отравление. Сейчас жизням 81-летней женщины и 78-летнего мужчины ничто не угрожает.

Депутат камчатского заксобрания Михаил Пучковский рассказал агентству, что муж с женой жили на небольшую пенсию и сознательно решили умереть в один день.

МВД проводит проверку по факту произошедшего.

В середине октября пенсионерка из Новосибирска купила для министра труда и социального развития региона мыло и веревку. Подарок обошелся ей в 89 рублей — на эту сумму местные власти увеличат прожиточный минимум пенсионеров в 2019 году.

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