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Российская пенсионерка подарила министру мыло и веревку

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Пенсионерка из Новосибирска передала министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову подарочный набор с мылом и веревкой, купленный в магазине «Лента» на 89 рублей. Именно на эту сумму в регионе планируется увеличить прожиточный минимум для пенсионеров, сообщает правозащитная организация «Гражданский патруль» на странице «ВКонтакте».

На 89 рублей женщина смогла купить бельевую веревку, кусок хозяйственного мыла, пачку соли и спички. Эти предметы пенсионерка подарила чиновнику в знак протеста против такого увеличения прожиточного минимума.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», — рассказала женщина у входа в здание министерства социального развития региона.

Представительница «Гражданского патруля» сообщила изданию «Тайга.инфо», что на проходной учреждения отказались принять подарок, но пенсионерке удалось его передать через сотрудника министерства.

15 октября правительство Новосибирска одобрило законопроект о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2019 год сразу в двух чтениях. Повышение суммы на 89 рублей было предложено министром Ярославом Фроловым. По его инициативе в 2019 году прожиточный минимум пенсионера составит 8814 рублей, что почти на 1 процент больше суммы, получаемой пенсионерами в этом году — 8725 рублей.

«Уровень прожиточного минимума <…> рассчитан на основе потребительской корзины. Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», — пояснил Фролов.

В октябре министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.

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