Раскрыты подробности попытки самоубийства отчаявшихся пенсионеров на Камчатке

Пенсионеры, пытавшиеся покончить с собой в Петропавловске-Камчатском, оказались не супружеской парой, а братом и сестрой. Об этом «Ленте.ру» рассказал сын пожилого мужчины Сергей Рябцев.

Он опроверг опубликованную в СМИ информацию о том, что пожилые люди пытались совершить самоубийство из-за одиночества и маленьких пенсий. По его словам, они жили в отдельной квартире, по выходным их навещали родственники, а в будни приходила сиделка.

«У них были нормальные пенсии, мы с женой помогали, оплачивали счета. Всегда полный холодильник продуктов, никто не голодал, у каждого отдельная комната, свой телевизор, ковры. Правда, оба болели, из квартиры никуда не выходили, с ними всегда была сиделка. В тот день она пришла утром и увидела их, оба лежали дома, она вызвала скорую», — рассказал Рябцев.

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Раньше его отец Алексей Рябцев и его тетя Галина жили со своими семьями в Хабаровском крае. Десять лет назад пожилой мужчина стал вдовцом, и у него случился инсульт, парализовало правую сторону тела. После этого Рябцев-младший решил перевезти его на Камчатку и купил двухкомнатную квартиру в соседнем доме.

«Я перевез отца и его сестру, которая после смерти мужа и дочери осталась совсем одна. Поселил их вместе, так они прожили десять лет. Тете Гале 83 года, у нее проблемы с давлением, она почти не ходит, все время повторяет, что устала, ей надоело жить, прямо навязчивая идея какая-то. Потом и отец стал все больше [пребывать] в подавленном состоянии, даже отказывался от кроссвордов, которые я ему приносил по выходным», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Сейчас пожилые люди находятся в отделении интенсивной терапии. Галина остается в тяжелом состоянии, ее брат постепенно приходит в себя, начал самостоятельно есть. Врачи отмечают, что у 78-летнего мужчины есть шансы пойти на поправку.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, пенсионеры пытались покончить с собой в течение нескольких дней. 12 ноября их госпитализировали с отравлением в одну из больниц Петропавловска-Камчатского, где они находятся по сей день, у обоих диагностированы органические повреждения головного мозга.

14 ноября камчатские СМИ сообщали о том, что двое пенсионеров пытались покончить с собой из-за нехватки денег. Депутат камчатского Заксобрания Михаил Пучковский рассказал журналистам, что муж с женой жили на небольшую пенсию и сознательно решили умереть в один день.

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