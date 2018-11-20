Умершей российской пенсионерке велели явиться за пособием на погребение

В Самаре на имя умершей пенсионерки Елены Васиной пришло письмо, в котором ей велели явиться за социальным пособием в размере 139 рублей на собственное погребение с паспортом, СНИЛС и свидетельством о смерти, сообщает ИА «Новый День».

К публикации приложены фотографии конверта и самого уведомления от лица руководителя клиентской службы управления Пенсионного фонда Октябрьского и Советского районов города.

По словам зятя покойной Николая Балыкова, женщина скончалась в мае, а письмо пришло в ноябре. «Это выходит за рамки разумного и приличного», — отметил мужчина.

Пресс-секретарь областного отделения ПФР заявила, что в управлении уже знают о допущенной ошибке и направят родственникам пенсионерки извинения, передает «ВолгаНьюс.рф». «В наших действиях не было злого умысла, с техническим сбоем, который привел к ошибке, разобрались», — цитирует ее агентство.

В июне сообщалось о жительнице Челябинска, которая перестала получать пенсию, так как ее признали умершей. Женщине пришлось обращаться в суд.

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