Россиянку записали в покойницы и отказали в пенсии

Жительница Челябинска перестала получать пенсию и узнала, что «умерла», когда пришла в отделение пенсионного фонда, сообщает Znak.com.

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По информации издания, в учреждении 59-летней женщине пояснили, что мертвым выплаты не полагаются. Выяснилось, что пенсионерку перепутали с реальной покойницей — ее тезкой-землячкой, которая умерла 13 марта. Путаница случилась из-за невнимательности следователя, который выехал на опознание тела и записал ложные данные.

Пенсионерке пришлось доказывать в суде, что она жива. Невнимательного сотрудника правоохранительных органов привлекли к дисциплинарной ответственности. Женщина заявила, что планирует также добиться моральной компенсации за произошедшее.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении в стране пенсионного возраста. В 2028 году он будет составлять 65 лет для мужчин и 63 года — для женщин. По словам главы правительства, подобная реформа необходима для более быстрого роста самих пенсий.

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