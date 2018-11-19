Россиянина с обрезом и загадочными намерениями поймали у администрации Камчатки

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали у здания правительства Камчатского края мужчину с предметом, похожим на обрез. Об этом в понедельник, 19 ноября, в пресс-службе администрации сообщили ТАСС.

«У здания правительства Камчатского края задержали мужчину с предметом, похожим на обрез. Совместную операцию по задержанию провели сотрудники Росгвардии и УМВД России по Камчатскому краю», — говорится в сообщении.

Как пояснили в региональном управлении МВД, об инциденте правоохранительные органы узнали от очевидцев. В настоящее время мотивы задержанного неизвестны. «По слухам, есть шесть вариантов того, что он хотел, поэтому пока точно сказать никто не может», — сообщили в полиции.

Личность задержанного устанавливается. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.

7 февраля 2017 года сообщалось, что пенсионер, который в декабре 2015 года поджег администрацию города Дудинки в Красноярском крае, освобожден от уголовной ответственности, поскольку в момент совершения преступления был невменяем.

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