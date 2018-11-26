Россиянка предложила «чпокнуть» инвалида дротиком и потеряла работу

Новости Камчатки - Кам 24 / YouTube

В Камчатском крае уволили женщину, которая некорректно высказалась в отношении пенсионера, пришедшего с обрезом к зданию местного правительства, и сняла это на видео. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает «Кам24».

На кадрах опубликованной в сети записи женщина предлагает «чпокнуть» мужчину дротиком, «как животное», чтобы «он отрубился».

В пресс-службе правительства Камчатского края уточнили, что женщина не являлась госслужащей и работала по договору гражданско-правового характера. «После инцидента договор с ней расторгнут», — сообщили в ведомстве. Какие обязанности выполняла сотрудница, не уточняется.

По данным полиции, пожилой мужчина, вооруженный обрезом, попытался войти в здание регионального правительства, так как опасался за свою жизнь и искал прокурора, чтобы попросить защиты. 67-летний пенсионер оказался инвалидом третьей группы и недавно перенес инфаркт.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного обрез охотничьего ружья ИЖ 12-го калибра и шесть патронов к нему и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 (незаконные перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). После допроса мужчину направили в психоневрологический диспансер.

19 ноября сообщалось о том, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину у здания правительства Камчатского края. О деталях инцидента правоохранительные органы узнали от очевидцев.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!