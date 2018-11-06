Предложивший отменить пенсии депутат взялся за бесплатную медицину

Депутат гордумы Ярославля Дмитрий Петровский, ранее критиковавший пенсии по старости как явление, продолжил свои нападки на систему социального обеспечения и выступил против бесплатной медицины. Об этом он написал в Facebook.

«Пенсии — это еще что. ОМС отменить, отменить и разогнать это чудовище на теле медицины вместе со страховыми фирмами, которые никому не нужны. И оплачивать самим свое лечение и получать хорошее лечение, а не ту пародию, что сейчас. И заботиться о своем здоровье самому, чтоб не тратить деньги на лечение», — высказался Петровский.

Парламентарий отметил, что после этих слов его, скорее всего, выгонят из партии «Единая России», и он к этому уже морально готов.

В начале ноября депутат призывал отменить пенсии по старости и оставить только выплаты по инвалидности. По его мнению, каждый россиянин должен сам определить, сколько ему работать и на что жить в старости.

Дмитрий Петровский прославился в апреле, когда демонстративно растоптал свой iPad и сказал, что это его ответ на американские санкции.

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