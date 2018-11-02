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Растоптавший свой iPad ярославский депутат предложил отменить пенсию

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Депутат гордумы Ярославля Дмитрий Петровский выступил за полную отмену пенсии по старости в стране и предложил оставить только выплаты по инвалидности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников — работать. Лично я за отмену вообще понятия "пенсионный возраст" и структуры Пенсионный фонд. Я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии», — написал Петровский.

По его мнению, каждый россиянин должен сам определять, сколько ему работать и на что он будет жить в старости. В разговоре с «Коммерсантом» он уточнил, что пенсию по старости в настоящий момент имеют право получать только те, кто работал во времена Советского Союза.

В сентябре пенсионный возраст для женщин был увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. При этом для депутатов и сенаторов существует пенсионная надбавка за стаж более пяти лет. Многие парламентарии пенсионного возраста заявили, что отказываться от нее не собираются.

В апреле Дмитрий Петровский прославился тем, что растоптал свой iPad и записал это на видео. Свои действия он назвал ответом на американские санкции.

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