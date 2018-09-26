Госдума вновь проголосовала за пенсионную реформу

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в России. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 26 сентября.

Депутаты единогласно поддержали все поправки, инициированные президентом Владимиром Путиным к проекту закона. Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на пять лет — до 65 и 60 лет соответственно.

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«Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров», — заявил ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Третье, окончательное чтение законопроекта планируется на четверг.

Ранее в среду все 385 парламентариев поддержали поправки главы государства к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы.

В первом чтении правительственный законопроект Госдума одобрила 19 июля. Ряд положений документа вызвали волнения в обществе. В конце августа российский лидер объявил гражданам о смягчении реформы. Он подчеркнул, что изменения необходимы, но преследуют лишь одну цель — обеспечение стабильности пенсионной системы.

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