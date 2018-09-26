Россия
 
Последние новости
Боевики в Идлибе начали отступление из демилитаризованной зоны
Российский боец UFC «придушил» представителя спецслужб
Рэпер Lil Xan попал в больницу после передозировки острым «Читосом»
Брошенный женой программист похудел на центнер
«Бастион» впервые применили в Арктике
Названа цена самых дорогих туфель в мире
Задержанный за насилие над ребенком убил себя по пути на допрос
Москва замерзла 
США пригрозили Евросоюзу за попытку обойти санкции
Новости партнеров

Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию

Перейти в «Мою Ленту»

Госдума приняла поправки к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы, внесенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 сентября.

По предложению главы государства возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагало правительство. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.

«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Анонсированная в середине июня пенсионная реформа вызвала волнения в обществе. 29 августа российский лидер выступил с обращением к нации, в ходе которого пообещал смягчить некоторые положения правительственного законопроекта. Помимо снижения будущего пенсионного возраста для женщин, президент утвердил право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям.

Позже глава государства предложил вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице. Это относится ко всем, кроме россиян предпенсионного возраста. Предпенсионным возрастом считается пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Одобрена уголовная ответственность за отказ нанимать предпенсионеров
Путин предложил сохранить сроки выплаты пособий для безработных предпенсионеров
Путин вступился за предпенсионеров
Другие материалы рубрики
Россия21:4025 сентября

«Выбегать на площади голыми — перебор»

Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
16:0925 сентября

Петр Верзилов поведал о своем состоянии после отравления

10:02Сегодня

Большинство россиян захотели переложить заботу о стариках на государство

16:2821 сентября

Эксперты назвали рулевых региональных парламентов

Россия00:0125 сентября

«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»

Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
05:12Сегодня

Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко

10:20Сегодня

Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья

19:0025 сентября

Россиянка рассказала о заклеивающих рты детям воспитателях и попала под суд

Россия00:0124 сентября

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
17:1120 сентября

Чеченский блогер в бегах рассказал о депортации кавказцев из Европы

20:4325 сентября

На Урале устроили показательный захват заложников в память о Беслане

14:0520 сентября

Путин поддержал феминисток

Россия
«Выбегать на площади голыми — перебор»
Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию
Большинство россиян захотели переложить заботу о стариках на государство
Придется повторить
Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России
Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко
Все материалы
Мир
«Правда никому не нужна»
Зачем российские наемники едут в Афганистан
Всемирно известный буддийский духовник заставлял любовниц подтирать ему зад
Трамп рассмешил Генассамблею ООН
Израиль отказался считать С-300 причиной не бомбить Сирию
В Сирии рассказали о значимости российского С-300 для страны
США решили вооружить китайскую провинцию и разозлили Китай
Россия вооружит Сирию С-300
Израиль обещал уничтожить эти комплексы
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
США усилят украинский военный флот двумя списанными катерами
Систему управления украинской армией защитили паролем «123456»
Пашиняна решили засудить
Определен круг кандидатов на пост главы ДНР
Все материалы
Экономика
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
Николай ЕвдокимовНовый Мавроди
Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности
Катастрофа отменяется
Жители Рубцовска первыми в России станут платить за тепло по-новому
«Аэрофлот» получил пятидесятый Superjet 100
Банк «Югра» стал банкротом
Россиянам предрекли рост цен на одежду и обувь
Названа стоимость российско-китайского мегапроекта
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
«Они все так же готовы взяться за оружие и пролить кровь»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Обосновавшиеся в России террористы оказались домоседами
Главному борцу с кражами во Внуково отменили приговор
Просмотр телефона супруга предложили считать преступлением
Полицейский покончил с собой после допроса в СК
Все материалы
Наука и техника
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
«Бастион» впервые применили в Арктике
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
На Марсе нашли гигантскую зону жизни
Опубликованы неизвестные фото первого залпа Второй мировой войны
Все материалы
Спорт
«Часто спрашивали: кто ты вообще такая?»
Она заработала миллионы и почти догнала Шарапову. Но звездой ее сделал не теннис
Чемпион КХЛ подшутил над своей смертельной болезнью
Серена Уильямс отказалась продолжать теннисный сезон
Моуринью снова пошел против чемпиона мира
Освобожденный преступник попросился остаться в тюрьме ради встречи с Тотти
Московская жара
Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
Бывший футболист решил выращивать марихуану
Все материалы
Культура
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
«Задушите ее в той же постели, где она грешила»
Непорочная жертва и искусный манипулятор на сцене Большого
«Никто из актеров не был обдолбан»
Гаспар Ноэ о съемках «Экстаза», первом трипе и связи оргазма со смертью
Рэпер Lil Xan попал в больницу после передозировки острым «Читосом»
Актер из «Как я встретил вашу маму» найден мертвым
Раскрыт секрет скандальной картины с вагиной
81-летний комик проведет в тюрьме до 10 лет за изнасилование
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск
Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства
Все материалы
Ценности
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
Названа цена самых дорогих туфель в мире
Названа лучшая одежда осени
У Канье Уэста начались проблемы с памятью
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Россиянам раскрыли способ быстрого получения визы в США
Англичанин прожил две недели в российском аэропорту
«Реал» показал салон своего роскошного самолета
Все материалы
Из жизни
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
Поклонники вычислили беременность Меган Маркл по волосам
Сын миллионера убил отца ради наследства
Медведица напала на гулявшую с собакой старушку
Российский робот помог свинье родить
Все материалы
Черное зеркало
Зачем Lexus ставит камеры вместо зеркал и почему этого не сделали раньше?
Раритеты на прокачку
Если бы классические суперкары за десятки миллионов рублей кто-то решился тюнинговать
Масштабируй это!
Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным в классе
Эвакуаторные войны
Как владельцы машин противятся эвакуации своих транспортных средств
Hennessey превратила пикап Chevrolet Silverado в шестиколесный внедорожник
Brabus сделал новый «Гелик» 700-сильным
Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
Все материалы
Дом
Сдачу оставят
Россияне нашли способ нажиться на своих квартирах. Получится не у всех
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
России предрекли ипотечный провал
Самую маленькую квартиру России обнаружили в Подмосковье
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Рыжий из «Иванушек» показал квартиру своего детства
Все материалы