Путин предложил сохранить сроки выплаты пособий для безработных предпенсионеров

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
В частности, предлагается вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице. Это относится ко всем, кроме людей предпенсионного возраста.
Предполагается, что людям, которые впервые ищут работу, тем, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или работал меньше 26 недель за последний год, снизят срок выплат с шети до трех месяцев за год. Для остальных — с 12 месяцев за полтора года до шести месяцев за год. Что касается людей предпенсионного возраста, то им пособия по безработице продолжат платить в течение года.
Предпенсионным возрастом Путин предложил считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.
Власти хотят повысить пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, женщинам — до 60 (изначально предполагалось — до 63). Законопроект уже прошел первое чтение в июле. Решение властей вызвало бурную реакцию в обществе. Путин 29 августа выступил со специальным обращением к гражданам, в котором пообещал смягчить реформу. Помимо снижения будущего пенсионного возраста для женщин, решено дать право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям. Граждане, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, смогут оформить ее на полгода раньше нового срока. Налоговые льготы на землю и недвижимость будут действовать при достижении прежнего пенсионного возраста во время переходного периода реформы.