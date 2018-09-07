Путин предложил сохранить сроки выплаты пособий для безработных предпенсионеров

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, предлагается вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице. Это относится ко всем, кроме людей предпенсионного возраста.

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Предполагается, что людям, которые впервые ищут работу, тем, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или работал меньше 26 недель за последний год, снизят срок выплат с шети до трех месяцев за год. Для остальных — с 12 месяцев за полтора года до шести месяцев за год. Что касается людей предпенсионного возраста, то им пособия по безработице продолжат платить в течение года.

Предпенсионным возрастом Путин предложил считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

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Власти хотят повысить пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, женщинам — до 60 (изначально предполагалось — до 63). Законопроект уже прошел первое чтение в июле. Решение властей вызвало бурную реакцию в обществе. Путин 29 августа выступил со специальным обращением к гражданам, в котором пообещал смягчить реформу. Помимо снижения будущего пенсионного возраста для женщин, решено дать право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям. Граждане, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, смогут оформить ее на полгода раньше нового срока. Налоговые льготы на землю и недвижимость будут действовать при достижении прежнего пенсионного возраста во время переходного периода реформы.

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