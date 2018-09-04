Бизнес отреагировал на предложение Путина защитить предпенсионеров

Чрезмерно жесткая ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста приведет к тому, что работу будут терять сотрудники, не достигшие этого возраста. Об этом заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает телеканал РБК.

«Чем жестче ответственность, тем больше шанс, что работодатели на всякий случай будут увольнять лиц, не достигших предпенсионного возраста», — заявил Шохин. Мужчины от 50 лет и женщины от 45 лет могут оказаться в зоне риска, отметил он.

Шохин добавил, что существует 145 статья Уголовного кодекса, которая предполагает штраф или обязательные работы за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу беременных и женщин с детьми младше трех лет. По словам главы РСПП, за все время по этой статье не было ни одного судебного процесса.

РСПП предлагает в 1,5-2 раза снизить страховые платежи в Пенсионный фонд за сотрудников предпенсионного возраста, добавил Шохин.

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Установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение и отказ в приеме на работку граждан предпенсионного возраста предложил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, посвященном пенсионной реформе. Путин определил предпенсионный возраст как пять лет до срока выхода на пенсию. Президент также поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы в сотрудниках предпенсионного возраста. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что штрафы за увольнение предпенсионеров могут достигать 200 тысяч рублей. Такое наказание предполагается сегодня за увольнение беременных женщин.

Власти хотят повысить пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, женщинам — до 60 (изначально предполагалось — до 63). Законопроект уже прошел первое чтение в июле. Решение властей вызвало бурную реакцию в обществе. Путин 29 августа выступил со специальным обращением к гражданам, в котором пообещал смягчить реформу. Помимо снижения будущего пенсионного возраста для женщин, решено дать право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям. Граждане, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, смогут оформить ее на полгода раньше нового срока. Налоговые льготы на землю и недвижимость будут действовать при достижении прежнего пенсионного возраста во время переходного периода реформы.

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