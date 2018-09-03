Многодетным матерям рассказали о будущей пенсии

Многодетные матери впервые воспользуются пенсионными льготами в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Там рассказали, что досрочный выход на пенсию решено считать от окончательного пенсионного возраста в 60 лет, а не от переходного, начиная с 56 лет. Таким образом, впервые льгота будет предоставлена женщинам 1965 года рождения, у которых четверо детей: они смогут выйти на пенсию в 2021 году — на год раньше сверстниц. В 2022 году льготой воспользуются женщины 1966 года рождения с четырьмя детьми, в 2023 году их ровесницы, но с тремя детьми.

31 августа Голикова сообщила, что до 2024 года 760 тысяч многодетных матерей смогут выйти на пенсию досрочно, затем их число вырастет до 2,5 миллионов человек. Предложение президента сократить пенсионный возраст для многодетных матерей обойдется бюджету в 845 миллиардов рублей.

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Президент России Владимир Путин 29 августа выступил со специальным обращением к гражданам, в котором пообещал смягчить пенсионную реформу. Пенсионный возраст для женщин решено повысить до 60 лет, а не до 63, как предполагалось изначально. Матери трех или четырех детей смогут выйти на пенсию раньше на три и четыре года соответственно. Граждане, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, воспользуются этим правом на полгода раньше нового срока. Во время переходного периода налоговые льготы на землю и недвижимость будут действовать при достижении прежнего пенсионного возраста.

14 июня, в день открытия в Москве чемпионата мира по футболу, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что пенсионный возраст для мужчин в России будет повышен до 65 лет, для женщин — до 63 лет. В Госдуму был внесен законопроект, который прошел первое чтение 19 июля. Решение властей повысить пенсионный возраст вызвало негативную реакцию граждан. Согласно июньским данным Фонда общественного мнения, 80 процентов россиян не поддерживают пенсионную реформу.

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