Россиян предпенсионного возраста приравняли к беременным

Работодателям за увольнение сотрудников предпенсионного возраста могут грозить такие же штрафы, как при увольнении по мотивам беременности, передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

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«Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет… Это штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев», — сказала она.

По ее словам, введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников в предпенсионном возрасте надо обсуждать с работодателями и профсоюзами.

29 августа президент России Владимир Путин сообщил, что считает необходимым введение уголовного наказания за увольнение граждан предпенсионного возраста. Об этом глава государства сказал в ходе обращения к нации на тему повышения пенсионного возраста и других изменений пенсионной системы.

Предпенсионным возрастом Путин предложил считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

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