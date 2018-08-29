Медведев заявил о согласовании пенсионной реформы с обществом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал обращение президента Владимира Путина по пенсионной реформе. По словам главы правительства, взвешенный характер изменений в пенсионную систему был согласован властью и обществом, передает ТАСС.

«Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества», — сказал Медведев. Он также добавил, что правительство самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и «принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе».

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По словам премьера, состоявшиеся в парламенте дискуссии по поводу изменений в пенсионном законодательстве были достаточно жесткими, но такой диалог был необходим.

Ранее Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. В частности, власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии.

Медведев объявил о внесении изменений в пенсионное законодательство 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на восемь лет для женщин и на пять лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

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