Раскрыты детали выступления Путина по пенсионной реформе

Президент Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве в формате телеобращения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 28 августа.

«Это будет телеобращение», — сказал Песков.

Материалы по теме В России повысят пенсионный возраст Почему пенсии вырастут, а пенсионеров станет меньше

Представитель Кремля также подтвердил, что соответствующее заявление Путина ожидается в среду.

Ранее Владимир Путин заявил, что сформулирует и озвучит свою позицию по пенсионной реформе 29 августа. Глава государства отметил, что решение властей повлияет на сотни миллионов людей, а потому должно быть справедливым. Он призвал воздержаться от механического, формального подхода при решении этого вопроса.

Ранее президент признавался, что разделяет негативное отношение большинства россиян к анонсируемым изменениям.

Масштабное реформирования пенсионной системы правительство анонсировало в середине июня. 19 июля законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин прошел первое чтение. Второе чтение запланировано на осень.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!