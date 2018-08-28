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Раскрыты детали выступления Путина по пенсионной реформе

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Президент Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве в формате телеобращения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 28 августа.

«Это будет телеобращение», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подтвердил, что соответствующее заявление Путина ожидается в среду.

Ранее Владимир Путин заявил, что сформулирует и озвучит свою позицию по пенсионной реформе 29 августа. Глава государства отметил, что решение властей повлияет на сотни миллионов людей, а потому должно быть справедливым. Он призвал воздержаться от механического, формального подхода при решении этого вопроса.

Ранее президент признавался, что разделяет негативное отношение большинства россиян к анонсируемым изменениям.

Масштабное реформирования пенсионной системы правительство анонсировало в середине июня. 19 июля законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин прошел первое чтение. Второе чтение запланировано на осень.

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Предыстория: Путин анонсировал заявление по пенсионной реформе
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