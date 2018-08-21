Кудрин призвал увеличить пенсии до 70 процентов от зарплаты

Пенсии должны быть повышены на четверть и более в реальном выражении. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства, сообщает РБК.

«Я считаю, что необходимо сегодня ставить задачу роста пенсий в реальном выражении минимум на четверть и впоследствии на треть, при этом доводя коэффициенты замещения (часть дохода, которая остается у человека после выхода на пенсию — прим. «Ленты.ру») в соответствии со стандартами Международной организации труда — до 40 процентов», — заявил Кудрин.

Также он заметил, что с учетом добровольной накопительной составляющей во всех странах пенсия составляет 60–70 процентов от заработка при выходе на пенсию.

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«Нам тоже нужно ставить эту задачу», — подчеркнул Кудрин.

Согласно расчетам Счетной палаты, если реализовать предложенную правительством пенсионную реформу, в 2024 году коэффициент замещения составит 34 процента, а к 2035 году — 35,6 процента. По мнению Кудрина, «более справедливо» повысить пенсионный возраст, чем отменить индексирование пенсии для работающих пенсионеров. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность снижения ставки страховых взносов, чтобы стимулировать работодателей не увольнять пожилых работников.

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