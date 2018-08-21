Россиянам отказали в разморозке пенсионных накоплений

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин не поддержал предложение о разморозке накопительной части пенсий, которую можно будет выплачивать с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Как сообщает ТАСС, на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства министр заявил, что это потребует огромных средств, не предусмотренных в бюджете.

«Что касается накопительного компонента и возможности его разморозки, в выступлениях звучали ряд предложений. Есть предложение — дать возможность получать накопительную пенсию в нынешнем возрасте. Но когда речь идет о разморозке накопительной пенсии — это означает из бюджета дополнительно выделять почти 500 миллиардов в год», — сказал он.

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Как сообщает RNS, Топилин так же уточнил, что, если вести речь о добровольной накопительной пенсии, то «здесь, наверное, раскрывается совершенно другое поле для развития». В этом случае сотрудник должен выплачивать добровольно взносы, «если у него есть такая возможность, и есть такая заработная плата», пояснил министр.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. С 18 августа по 24 сентября идет сбор предложений для поправок.

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