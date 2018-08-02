Россиянам предложили заплатить ради выхода на пенсию

Бизнес-омбудсмен и экс-кандидат в президенты Борис Титов выступил с инициативой отказаться от выхода на пенсию по старости и заменить это понятие на трудовой стаж, которым и будет определяться выход на пенсию. Более того, он предлагает россиянам при желании «докупить необходимого стажа», чтобы выйти на пенсию пораньше. Об этом в четверг, 2 августа, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», — заявил омбудсмен. Титов настаивает, что у каждой профессии должен быть свой минимальный стаж выхода на пенсию.

Инициатива уполномоченного по правам предпринимателей заключается в возможности каждого гражданина фактически выкупить право на пенсию, если он хочет выйти на нее раньше положенного по стажу времени. «У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается», — пояснил Титов.

При этом никаких ограничений не планируется. По словам Титова, выйти на пенсию можно будет уже в 35 лет — достаточно только заплатить, то есть «докупить трудового стажа», Пенсионному фонду в качестве страховки, после чего пойдут пенсионные выплаты.

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Титов рассказал, что вместе с ним идеи замены пенсионного возраста трудовым стажем прорабатывает Институт экономики роста имени Петра Столыпина, который подготовил соответствующие разработки и уже направил их в правительство. Предложения также включают в себя перевод пенсионного обеспечения советских граждан не через Пенсионный фонд, а напрямую из бюджета. Помимо этого, Титов с единомышленниками предлагают погасить задолженность по накопительной части пенсии и отменить ее обязательность.

Наконец, омбудсмен призывает снизить ставки страховых платежей с текущих 30 до 14 процентов. «Также надо снижать ставки страховых платежей, действующей ставкой (30 процентов) мы половину нашей экономики загнали в тень», — подчеркнул Титов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал проведение в России очередной пенсионной реформы, суть которой сводится к повышению пенсионного возраста. Реформа крайне негативно воспринимается россиянами, абсолютное большинство граждан выступает против реформы. В июле президент России Владимир Путин впервые высказался о пенсионной реформе. По его словам, с повышением пенсионного возраста можно не торопиться.

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