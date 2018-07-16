Правительство объяснило необходимость пенсионной реформы

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы, в частности, повышения пенсионного возраста. По его словам, правительство столкнулось с последним «окном возможностей» для проведения подобных изменений. Слова министра приводит «Интерфакс».

«У нас в ближайшее время другого такого периода, когда сокращается количество входящих на рынок, больше не будет. Только через 20 лет, 22-23 года», — заявил министр, выступая перед депутатами Госдумы.

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Топилин пояснил, что текущее время идеально для проведения реформы, так как из-за демографической ямы 90-х годов на рынок труда выходит значительно меньше россиян. «Их мало. Это единственное окно возможностей, когда у нас меньше входящих на рынок труда», — заявил министр.

Министр труда ранее уже анонсировал, что для поддержки пенсионеров власти намерены запустить широкомасштабную программу поддержки и переквалификации россиян предпенсионного возраста. Расходы на программу оцениваются в сумму до пяти миллиардов рублей в год.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил проведение широкомасштабной пенсионной реформы 14 июня. Она включает в себя повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин, а также повышение пенсионных выплат.

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