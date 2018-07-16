На спасение пенсионеров потратят миллиарды

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объявил широкомасштабную программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста. По словам министра, власти готовы тратить на нее около пяти миллиардов рублей в год. Слова министра приводит ТАСС.

«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит [на нее] соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около пяти милиардов рублей в год», — заявил министр.

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В июне заместитель Топилина Андрей Пудов рассказывал, что ведомство беспокоится о тех граждан, кто планировал выйти на пенсию, но из-за пенсионной реформы уже не сможет этого сделать. Именно для этих граждан и планируется программа повышения квалификации, так как многие рискуют остаться без работы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал старт новой пенсионной реформе 14 июня. Суть изменений системы будет сведена к повышению пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Взамен власти обещают увеличить выплаты пенсионерам, которые доживут до нового пенсионного возраста.

В понедельник, 16 июля, Топилин объяснил небывалый рост пенсий. По его словам выплаты будут расти примерно на 1000 рублей в год, чтобы двукратно опередить инфляцию.

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