Объяснен небывалый рост пенсий россиян

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил небывалый рост пенсий, а именно на 1000 рублей в год. По его словам, это необходимо для того, чтобы рост превысил инфляцию в два раза. Слова министра приводит ТАСС.

Текущий рост пенсий министр оценил в 3,5-4 процента, что составляет примерно 500 рублей в год. «Нам кажется, что увеличение пенсии на четыре процента — это очень мало, но это сопоставимо с инфляцией. Мы запланировали увеличение в два раза выше инфляции. Это будет 1000 рублей, около семи процентов», — объяснил логику правительства Максим Топилин.

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В 2018 году пенсии россиян были проиндексированы на 3,7 процента при инфляции в 2017 году на уровне 2,5 процентов. «Такого не было никогда в прошедший период», — отметил министр.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал очередную пенсионную реформу 14 июня, она сводится к повышению пенсионного возраста с параллельным увеличением пенсионных выплат. Власти настаивают, что действующая система более нежизнеспособна, так как не справляется с нагрузкой — пенсионеров много, а работающих граждан мало.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов обещает, что по итогам реформы к 2030 году средняя пенсионная выплата вырастет на 35 процентов.

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