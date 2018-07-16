Экономика
 
Последние новости
Трамп превзошел Путина в опозданиях
Сотрудники благотворительного фонда похитили человека и попались
На спасение пенсионеров потратят миллиарды
Поветкин подерется с непобежденным британским чемпионом на «Уэмбли»
Мелания Трамп укуталась в пальто в 27-градусную жару
В США нашли новую причину ядерной войны
В имени дочери Светланы Лободы увидели намек на отцовство солиста Rammstein
Путин опоздал на встречу с Трампом
Италия приготовилась противостоять антироссийским санкциям
Появились подробности похищения заподозренного в гомосексуальности чеченца
Новости партнеров

Объяснен небывалый рост пенсий россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Топилин

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил небывалый рост пенсий, а именно на 1000 рублей в год. По его словам, это необходимо для того, чтобы рост превысил инфляцию в два раза. Слова министра приводит ТАСС.

Текущий рост пенсий министр оценил в 3,5-4 процента, что составляет примерно 500 рублей в год. «Нам кажется, что увеличение пенсии на четыре процента — это очень мало, но это сопоставимо с инфляцией. Мы запланировали увеличение в два раза выше инфляции. Это будет 1000 рублей, около семи процентов», — объяснил логику правительства Максим Топилин.

В 2018 году пенсии россиян были проиндексированы на 3,7 процента при инфляции в 2017 году на уровне 2,5 процентов. «Такого не было никогда в прошедший период», — отметил министр.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал очередную пенсионную реформу 14 июня, она сводится к повышению пенсионного возраста с параллельным увеличением пенсионных выплат. Власти настаивают, что действующая система более нежизнеспособна, так как не справляется с нагрузкой — пенсионеров много, а работающих граждан мало.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов обещает, что по итогам реформы к 2030 году средняя пенсионная выплата вырастет на 35 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объявлен размер пенсии неработающих пенсионеров
Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов
Стали известны планы правительства на стареющих россиян
Другие материалы рубрики
Экономика00:0115 июля

Одичали

Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
10:35Сегодня

В России озаботились качеством жизни молодых мам и пенсионеров

14:2213 июля

Американская компания заплатит миллиарды за детскую присыпку

09:43Сегодня

Ради Дерипаски пожертвуют пластиком

Экономика00:0114 июня

Русская стройка

С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
19:5113 июля

Главу «Почты России» сравнили с царем

08:42Сегодня

США задумались о распечатывании нефтяного резерва

18:0613 июля

США отругали Германию из-за России

Экономика13:0012 июля

История в шоколаде

Как превратить проблему в идею для бизнеса
06:36 2 июля

В Германии объяснили беспомощность Трампа перед «Северным потоком-2»

16:0315 июля

Россиян напугали снижением пенсий без реформы

15:4522 июня

США захотели ввести санкции против еще одного российского олигарха

Россия
Брожение умов
Почему россияне верят в смертельные дрожжи Гитлера и боятся хлеба
«Болезнь, как каток, прокатывается по семье»
Какой сексист ты сегодня?
Харассмент, слатшейминг, менсплейнинг и другие мужские грехи
Путин опоздал на встречу с Трампом
Появились подробности похищения заподозренного в гомосексуальности чеченца
Описан механизм проникновения активистов Pussy Riot на поле «Лужников»
Песков рассказал о планах на президентские лимузины «Кортеж»
Все материалы
Мир
Америка разоблачила российских разведчиков
У Трампа будут новые вопросы к Путину
Евросоюз захотел быть другом США
Италия приготовилась противостоять антироссийским санкциям
Брат пострадавшего в Эймсбери рассказал о «Новичке» во флаконе от духов
Трамп назвал причину наихудших отношений с Россией за всю историю
Ненависть к России и шутки про негритят
Чем запомнился скандальный британский министр Джонсон
Празднование победы на ЧМ во Франции закончилось погромами и смертями
Все материалы
Бывший СССР
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Сотня горняков под Луганском оказалась заблокирована в обесточенной шахте
Глава МВД Украины назвал условия «освобождения» Донбасса
Появилась запись выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО
Украинские передовые «Молоты» оказались дефектными
Все материалы
Экономика
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
В России озаботились качеством жизни молодых мам и пенсионеров
Ради Дерипаски пожертвуют пластиком
Главу «Почты России» сравнили с царем
США задумались о распечатывании нефтяного резерва
США отругали Германию из-за России
Россиян напугали снижением пенсий без реформы
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав Иваньков«Я никогда никого не боялся»
Он стал главным русским мафиози в Америке, но нашел смерть в России
«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»
Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
Моряк на драйве
Офицер флота украл миномет, дал бой спецназу ФСБ и спрятался в психушке
Умер фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров
Попытка вернуть укатившийся мяч у Кремлевской стены вылилась в штраф
В Петербурге санитара морга задержали за прогулку с револьвером
Российский топ-менеджер устроил дебош, ударил стюардессу и избежал тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
Маслину словили
Впервые установлен источник таинственных частиц-призраков
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
В тылу врага
Эти снимки сделал простой немецкий солдат. В СССР за такое убивали
В США нашли новую причину ядерной войны
Минобороны Индии рассказало о будущем Су-57
Раскрыты подробности работы по замене Су-57
Найдено простое средство профилактики рака
Все материалы
Спорт
Двадцать лет спустя
Французы победили в финале чемпионата мира. Хорваты повержены
Поветкин подерется с непобежденным британским чемпионом на «Уэмбли»
Лучший молодой игрок чемпионата мира отказался от заработанных денег
Французы отметили победу на чемпионате мира кричалкой «Путин, хэй»
«Нам больше не надо прятать своих ручных медведей»
Француз стал чемпионом мира без единого матча за сборную
Пеле увидел лучшего молодого игрока ЧМ и приготовился вернуться в футбол
Все материалы
Культура
Джозеф Джексон с дочерьми Джанет и Ла Тойей, 1983 год«Он найдет искупление в аду»
Избиения, унижения и кастрация: как отец Майкла Джексона сделал из него звезду
Битая Фрида
Яркие снимки и откровенные картины страдалицы и бисексуалки
Бога нет, насилие вечно
Эротика, бунт и страдания в фильмах главного режиссера XX века
В Великобритании нашли утерянный сценарий Стенли Кубрика
Грудь Бритни Спирс вновь выскочила из лифчика на концерте
Звезда «Игры престолов» приедет на финал ЧМ в Россию
Хабенский стал врагом Украины
Все материалы
Интернет и СМИ
«Чудаки» по-русски
Они просто хотели веселиться. Теперь их уважают в России и любят за рубежом
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Я оделся как Иван, нравится?»
Он вгляделся в лица футбольных болельщиков и увидел любовь к России
Россию обвинили в разобщении американской нации через соцсети
Мужчина перепробовал десятки мерзких продуктов и мусорные пакеты и стал звездой
Кошки почувствовали землетрясение за 10 секунд до начала и удивили интернет
Путин рассказал о рекордном количестве кибератак на Россию за месяц
Все материалы
Ценности
Своих не сдаем
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Кейт Миддлтон начала подражать Меган Маркл
Мелания Трамп укуталась в пальто в 27-градусную жару
Странное обручальное кольцо Эмили Ратаковски удивило фанатов
Мужчин перестанут высмеивать за сандалии
Все материалы
Путешествия
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Свобода недорого
Молодым людям станет проще путешествовать. Где они будут жить?
В Турции умер повздоривший с россиянином украинский турист
Забывчивая пассажирка случайно эвакуировала сотни людей
Раскрыта судьба избитого россиянином до полусмерти украинца
Названы способы избавления от страха перед полетами
Все материалы
Из жизни
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Пройдоха из трущоб
Фальшивый арабский принц 30 лет обманывал богачей и шиковал на чужие миллионы
Собака унюхала ядовитую змею во дворе и спасла детей
Индонезийцы убили 292 крокодила и отомстили за смерть друга
Последний в мире непальский танцующий медведь обрел дом
Грабитель вернул деньги за украденные шоколадки 43 года спустя
Все материалы
На футбол на Skoda Kodiaq
Едем на матчи в Волгограде и Самаре на Kodiaq российской сборки
Премиальные и ненадежные
Дорогие автомобили с наибольшим количеством поломок
Сэр, есть, сэр!
Тест внедорожника Jeep Wrangler нового поколения: он больше не сгорит?
Maserati для дачи
Не дошедший до конвейера Maserati Buran, который и хэтчбек, и минивэн
Новый Nissan GT-R станет самым быстрым суперкаром в мире
В России появился суперроскошный Volvo XC90
«Приору» все-таки сняли с конвейера
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы