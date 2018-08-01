Россиянам предложили самостоятельно позаботиться о пенсии

Правительство может освободить самозанятых россиян от пенсионных взносов при условии, что в будущем им будут выплачивать только социальную пенсию. О такой инициативе рассказал министр экономического развития Максим Орешкин, которого цитирует РБК.

«У нас каждому человеку в стране вне зависимости от того, сколько он заплатил страховых платежей, гарантирована минимальная социальная пенсия. Если мы говорим о предпринимателях, а именно о самозанятых гражданах, мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но с условием принятия на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальных пенсий», — сказал он.

Чиновник не уточнил, будут ли освобождать от страховых взносов всех самозанятых или только тех, кто согласится на такие условия.

При этом государство, по словам Орешкина, должно предоставить таким гражданам возможности самостоятельно копить на старость вне пенсионной системы. «Если человек готов сам копить, зарабатывать, то надо создавать те механизмы, которые позволили бы ему увеличить уровень своей социальной пенсии», — отметил министр.

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С весны 2018 года Минфин разрабатывает новый налог, которым будут облагаться доходы самозанятых граждан: нянь, сиделок, репетиторов, уборщиц и еще нескольких категорий работников, оказывающих услуги, но не регистрирующихся в качестве индивидуального предпринимателя.

В первой версии ставки были установлены на уровне трех и шести процентов: при оказании услуг физическим и юридическим лицам соответственно. В дальнейшем их скорректировали до уровня в 2,5 и 4,5 процента. При этом дополнительные 1,5 процента будут взиматься со всех самозанятых в виде страховых взносов: 0,25 процента в Фонд обязательного медицинского страхования и 1,25 процента в Пенсионный фонд. Предполагается, что платежи будут взиматься в автоматическом режиме — через банковскую карту, подключенную к специальному приложению.

1 августа Минтруд предложил вывести самозанятых россиян из сферы регулирования трудового законодательства.

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