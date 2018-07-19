Минфин создал видимость снижения нового налога

Министерство финансов России внесло изменения в концепцию нового налога на профессиональный доход (НПД) самозанятых, пишут «Известия». Ведомство предлагает понизить ставку, зато добавить отчисления в страховые фонды.

Ставка НПД будет зависеть от того, кому оказываются услуги. Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, она составит 2,5 процента, а юридическим — 4,5 процента. Помимо этого, 2,5 процента от выручки будут платить работающие на основании патента, а 4,5 процента — те, кто сдает в аренду жилье. В предыдущей версии фигурировали ставки в 3 и 6 процентов соответственно.

Однако это не все отчисления, которые заплатят самозанятые граждане. Дополнительно с них будут взиматься 1,5 процента страховых взносов: в Пенсионный фонд (1,25 процента) и Фонд обязательного медицинского страхования (0,25 процента). В первоначальном варианте Минфина о них не говорилось.

Предполагается, что платежи будут перечисляться в налоговые органы автоматически — с банковской карты предпринимателя через специальное мобильное приложение. Принцип его работы схож с онлайн-кассами — данные будут поступать в Федеральную налоговую службу (ФНС) напрямую после того, как услуга будет оплачена покупателем. Плательщиков освободят от предоставления отчетности.

Для того чтобы покупатели контролировали самозанятых бизнесменов и требовали официального оформления оказываемых услуг, им самим предоставят налоговые вычеты в размере 1,5 процента от уплаченного НПД.

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Отдельный вычет предусмотрен и для самих предпринимателей. Его величина составит 30 тысяч рублей, а использовать его можно будет только один раз в несколько этапов.

В Минфине считают, что все эти льготы мотивируют самозанятых «выйти из тени» и зарегистрироваться в ФНС. На первом этапе — в 2019-2020 годах — налог запустят в пилотном режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской области и Татарстане. По расчетам чиновников, разработка и финансирование НПД обойдется бюджету в 2,5 миллиарда рублей.

На сегодняшний день у самозанятых россиян (к ним власти относят репетиторов, нянь, уборщиц и еще несколько категорий работников) уже есть возможность зарегистрироваться в налоговой. Но воспользовалось ей на данный момент только 936 человек. До конца 2019 года для них действуют налоговые каникулы. По действующим правилам по их истечении предприниматели должны будут либо прекратить деятельность, либо зарегистрироваться в качестве ИП, либо начать платить обычный НДФЛ по ставке 13 процентов.

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