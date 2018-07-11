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Деньги россиян возьмут под тотальный контроль

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Федеральная налоговая служба хочет получить возможность доступа к банковским счетам физлиц в любое время, пишет «Коммерсант». Сейчас сделать это можно только в рамках проверок.

Издание ознакомилось с ответом замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова на запрос частного лица. В нем говорится, что постоянный доступ налоговиков к информации о счетах физлиц позволит усовершенствовать «работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности».

Для этого придется внести необходимые правки в Налоговый кодекс. Инициатива уже направлена на рассмотрение в Минфин. При этом в ФНС на запрос газеты уточнили, что ответ Егорова не стоит воспринимать как официальную позицию ведомства — он применим только к ситуации конкретного налогоплательщика.

Сейчас ФНС может получить доступ к счетам физлиц только в рамках проверок — камеральных или выездных. Причем вторые почти не применяются.

В конце мая министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что его ведомство собирается получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы выявлять самозанятых граждан и заставлять их платить страховые взносы (за наемных работников их платят работодатели).

При этом чиновник высказался против введения отдельного налога на самозанятых, который в мае анонсировал замминистра финансов Илья Трунин. Он будет распространяться на нянь, репетиторов, домработниц и других россиян, оказывающих частные услуги без образования ИП. По задумке Минфина, ставка налога составит три процента при оказании услуг физическим лицам и шесть процентов – юридическим.

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