Россиянам предложили подарить денег на уплату нового налога

Глава федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин предложил выдавать самозанятым гражданам 10 тысяч рублей налогового капитала при регистрации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Мишустина, при предоставлении самозанятым налогового капитала на развитие сумма платежей к оплате может быть уменьшена на 25 процентов в год. При этом он указал и на вероятный интерес покупателей. Россияне смогут получать налоговый вычет в размере 1,5 процента от покупок у самозанятых, но не более 10 тысяч рублей в год.

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«Позиция "никто не платит налогов, и мы не будем" — бессмысленна, государство должно создать такой режим, чтобы людям было удобно исполнять свои налоговые обязанности», — добавил глава ФНС.

Ранее Мишустин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил обкатать новый налог для самозанятых граждан в четырех регионах России с 1 января 2019 года.

По итогам 2017 года официально зарегистрированными самозанятыми гражданами числились только 595 человек. При этом, по оценкам «Опоры России», в действительности самозанятых в России 15-20 миллионов человек.

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