Власти определились с новым налогом

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил обкатать новый налог для самозанятых граждан в четырех регионах России с 1 января 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам встречи.

Налог будет введен в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Метод сбора нового платежа будет технологичным. По словам Мишустина, самозанятые смогут зарегистрироваться в электронной системе и заплатить налог «в один клик», для чего специально было создано мобильное приложение.

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«Создано [пока проект] специальное мобильное приложение, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи фактически без налоговой отчетности, без сдачи каких-то специальных справок и документов», — рассказал Мишустин президенту.

В конце мая министерство труда и социальной защиты сообщало, что намерено получить контроль над доходами всех россиян, чтобы выявлять самозанятых. Таким образом чиновники планируют заставить платить социальные взносы в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

По итогам 2017 года официально зарегистрированными самозанятыми гражданами числились только 595 человек, и это притом, что, например по оценкам «Опоры России», в действительности самозанятых в России 15-20 миллионов человек.

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