Россиян заставят доплатить за медицину и пенсии

Самозанятых граждан обяжут делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом в пятницу, 18 мая, пишут «Известия» со ссылкой на поправки Минюста в закон «О занятости населения в РФ».

Согласно материалам министерства, самозанятые граждане — это физлица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору.

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Также граждане не должны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут.

Для определения правовых последствий статуса самозанятых потребуется внести изменения в Налоговый и Трудовой кодексы. В НК обозначат специальные процедуры налогового учета и администрирования самозанятых граждан, а также порядок уплаты ими страховых взносов в Пенсионный фонд России и Федеральный ФОМС, а также определят размер подобных выплат. «Никаких обязанностей по выплатам в Фонд социального страхования установлено не будет», — отмечает издание.

4 мая министр финансов Антон Силуанов сказал, что налог на доходы самозанятых россиян необходим не для сбора средств, а для получения гражданами официального статуса. Минфин предлагает установить налог в три процента для самозанятых россиян — домработниц, нянь, репетиторов и других граждан, оказывающих частные услуги.

В конце 2017 года официально зарегистрированными самозанятыми гражданами значились 595 человек. По разным оценкам, например от «Опоры России», в действительности их 15-20 миллионов человек.

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