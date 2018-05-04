Обоснована необходимость нового налога для россиян

Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» сказал, что налог на доходы самозанятых россиян необходим не для сбора средств, а для получения гражданами официального статуса. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Мы не преследуем цель собрать каких-то дополнительных налогов. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает», — заявил глава ведомства.

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Минфин предлагает установить налог на доходы самозанятых в размере 3 процента, если услуги оказываются физическим лицам, и 6 процентов — если юридическим. Обоснования подобных ставок министерство не предоставляло. Налог будет распространяться на всех самозанятых с доходом менее 10 миллионов рублей в год.

Новый налог должен заработать уже с 2019 года — ведомство реализует его в нескольких регионах в пилотном режиме. Согласно действующему законодательству, россияне обязаны зарегистрироваться в статусе самозанятого индивидуального предпринимателя, либо платить НДФЛ 13 процентов, либо отказаться от своей деятельности.

Под самозанятыми ведомство понимает в том числе домашних мастеров, репетиторов, домработниц. Минфин освободил от налогов репетиторов, домбработниц и сиделок.

Власти не устраивает, что самозанятые граждане не платят социальных взносов, из которых финансируется, например, здравоохранение, а также вообще находятся в серой экономической зоне — вне видимости Федеральной налоговой службы. На 1 октября 2017 года официально зарегистрированных самозанятых граждан было 595 человек, по разным оценкам, например, от «Опоры России» в действительности их 15-20 миллионов человек.

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