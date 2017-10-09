Финансы
 

Минтруд нацелился на деньги россиян

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Министерство труда и социальной защиты планирует получить доступ к данным всех финансов и имущества россиян. Об этом глава ведомства Максим Топилин рассказал «Российской газете». По его словам, это необходимо для более справедливого распределения социальных льгот.

Министр пояснил, что в настоящий момент при решении вопроса о предоставлении льгот гражданам власти оценивают только текущие финансовые поступления, в расчет не берутся данные, например, об имуществе. Ведомство совместно с депутатами разрабатывает правки в закон о персонифицированном учете, которые направлены на устранение этого пробела.

Министерство намерено собирать данные обо всех доходах людей из всевозможных источников и на основе этих данных принимать решение о льготах. Вдобавок поправки, по словам министра, необходимы региональным властям, чтобы оценивать число безработных, от которого зависят тарифы взносов обязательного медицинского страхования.

В настоящий момент около 15 миллионов россиян работают нелегально, при этом они пользуются всеми видами соцпомощи без уплаты соответствующих взносов. Нововведения необходимы для того, чтобы вывести из тени тех граждан, кто работает в черную. Решение этой задачи, по словам министра, позволит справедливее перераспределять социальные льготы, а также повысит собираемость налогов и сборов.

В июле Минюст определил понятие самозанятых граждан — еще одного слоя населения, который получает доход и пользуется социальными льготами, но не платит социальных взносов. В Совфеде ранее оценивали число самозанятых россиян в районе 15-22 миллионов человек.

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