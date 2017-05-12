В Совфеде передумали запрещать самозанятым россиянам выезд за границу

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, преследующий цель вывести самозанятых граждан из теневого сектора экономики, не предусматривает каких-либо запретительных мер. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщается на сайте Совета Федерации.

«Как отметили участники заседания, законопроект не предусматривает каких‑либо запретительных мер в отношении самозанятых. В частности, не предусматривается никаких запретов, касающихся предоставления медицинских услуг, пенсионного обеспечения, выезда за рубеж и так далее», — говорится в заявлении пресс-службы.

По словам председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, категория самозанятых россиян насчитывает от 15 до 22 миллионов человек.

Ранее в мае стало известно, что для самозанятых россиян, не оформивших свои отношения с государством, могут быть созданы определенные условия, которые заставят их задуматься о том, что выгоднее — платить налоги или продолжать работать только на себя. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отмечал, что в число таких мер может быть включен запрет на выезд за границу и лишение полноценной пенсии.