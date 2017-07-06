Минюст определил признаки самозанятых

Министерство юстиции России разработало законопроект, определяющий критерии самозанятых граждан. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как предлагает Минюст, самозанятыми должны считаться «физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору».

При этом граждане должны быть старше 16 лет и не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. О своей деятельности они обязаны будут уведомить налоговый орган.

В Минюсте пояснили, что после принятия предложенного законопроекта потребуется внести изменения в Налоговый кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты.

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На данном этапе проводятся общественные обсуждения документа.

С 2017 года вступил в силу закон о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых, которые встали на учет в налоговые органы. Норма распространяется на домработниц, репетиторов, сиделок и нянь. По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, за первые три месяца действия закона в налоговой службе зарегистрировались всего 40 человек.

По оценке председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, сегодня в России от 15 до 22 миллионов самозанятых.