Россиянам подготовили новый налог

Минфин предложил установить налог три процента для самозанятых россиян — домработниц, нянь, репетиторов и других граждан, оказывающих частные услуги. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — сказал он.

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По словам Трунина, министерство уже подготовило соответствующий законопроект и в течение месяца планирует опубликовать его.

Предполагается, что ставка налога будет установлена на уровне 3 процентов, если услуги оказываются физическим лицам, и 6 процентов — юридическим.

Как пилотный проект новый режим начнет работу в 2019 году в некоторых российских регионах.

В конце 2017 года «Коммерсантъ» писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову, Минэкономразвития и Минтруду обсудить идею предоставления самозанятым статуса индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту стоимостью 10 тысяч рублей в год.

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