Раскрыт план Путина для «решительного прорыва» в улучшении жизни россиян

Президент Владимир Путин планирует увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру на 10 триллионов рублей в ближайшие шесть лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, новый план экономического развития России формализуют в виде указа, который Путин подпишет после инаугурации 7 мая.

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Указ будет направлен на «решительный прорыв» в улучшении качества жизни, о котором президент объявил в послании Федеральному собранию в марте, отмечают источники.

С помощью этих инвестиций власти надеются активизировать экономический рост во время нового президентского срока, полагают собеседники агентства.

Bloomberg называет планируемое увеличение бюджетных расходов самым большим со времен последней президентской кампании 2012 года.

Некоторые новые статьи расходов будут осуществляться за счет сокращения трат по другим направлениям, например на оборону, а также за счет роста доходов бюджета, в том числе, возможно, за счет повышения налогов. Как уточнили источники издания, обсуждается введение 4-процентного налога с продаж, но решение пока не принято.

По словам собеседников агентства, общая сумма расходов, а также источники финансирования вряд ли будут отмечены в самом указе президента.

В послании 1 марта Путин назвал цели модернизации российской экономики. В следующие шесть лет в России вырастут расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру и городскую среду, отмечал президент. В итоге российская экономика должна закрепиться в пятерке крупнейших в мире, а ВВП на душу населения — вырасти в полтора раза к 2025 году.

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