Названы способы быстро разогнать экономику России

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина назвал способы достичь темпов роста экономики России выше среднемировых. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад «Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России».

По данным Всемирного банка, мировой рост экономики составляет 2,3 процента в развитых странах и 4,3 процента — в развивающихся. Эксперты считают, что первый способ, который позволит достичь нужных показателей для России — задействовать в экономике еще 4,6 миллиона работников и 40 триллионов рублей дополнительных инвестиций.

Второй способ избежать бюджетных трат — нарастить производительность и эффективность бизнеса.

Несмотря на популярность идеи модернизации, в технологическую революцию Россия включается с запозданием. «Наблюдаются низкий уровень инновационного потенциала [в России], недостаточно высокая результативность научно-технологической деятельности, скромные результаты в области цифровизации и платформизации экономики», — говорится в документе. Экономисты утверждают, что совокупная факторная производительность в России пока дает малый вклад в рост ВВП.

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Для увеличения темпов роста экономики в ЦСР предлагают модернизировать традиционные сектора, такие как топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, металлургию, горнодобывающую промышленность. В связи с высокой долей государства в экономике необходимо обеспечить, в частности, переход госкомпаний на передовые технологии и улучшение технологического регулирования.

Как отмечает ЦСР, для увеличения темпов роста экономики нужно в течение шести лет увеличить долю высокотехнологичных секторов с менее одного процента ВВП до 10 процентов. Этого предлагается добиться, в частности, за счет расширения мер по оказанию господдержки перспективным отраслям в рамках госпрограммы Национальной технологической инициативы.

В докладе также говорится о важности цифровизации отраслей экономики и обеспечении финансирования, в частности, среднего бизнеса. Так, необходимо уже на ранних стадиях начать финансировать рискованные проекты, которые в будущем могут стать технологически прорывными.

Еще одним предложением экспертов является формирование и сохранение научной базы. Для этого, по мнению экономистов, придется создать новый федеральный орган исполнительной власти, который займется нормативно-правовым регулированием в сфере высшего образования и науки.

Президент России Владимир Путин говорил о необходимости увеличить ВВП России на душу населения в 1,5 раза в своем послании Федеральному Собранию. В 2017 году темпы роста экономики России были ниже среднемировых — ВВП вырос на 1,5 процента.

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