Российское образование захотели реформировать за восемь триллионов рублей

Высшая школа экономики (ВШЭ) и Центр стратегических разработок (ЦСР) обнародовали проект реформирования системы образования России. Стоимость всего проекта превышает восемь триллионов рублей, подсчитал РБК.

«Система образования — тот мостик, который должен обеспечить не только российской экономике, но и всему обществу уверенный переход в цифровую эпоху... Но сегодня система образования не формирует компетенций цифровой экономики, не использует возможности цифровых технологий», — говорится в документе.

Материалы по теме Трудности перевода Зачем нужен единый образовательный стандарт

Для решения ключевых вопросов образования эксперты предложили 12 конкретных решений, в том числе поддержку раннего развития детей, модернизацию инфраструктуры в школах (скоростной интернет, оборудование), поддержку талантов, превращение вузов в центры инноваций, стимулирование развития науки, обновление содержания и методов школьного образования.

Как поясняется в докладе, недофинансированная система образования может функционировать, но не может развиваться. Эксперты отметили, что увеличение текущих бюджетных расходов потребует и демографическая ситуация. Так, к 2024 году в России число учащихся в основной системе образования (от дошкольников до выпускников вузов) увеличится на 12 процентов.

Эксперты предложили три сценария финансирования 12 решений. Согласно первому (так называемый оптимальный сценарий, полная реализация всех предлагаемых проектов), для реформирования образования потребуется бюджетное финансирование на уровне 4,8 процента ВВП к 2024 году. Согласно промежуточному сценарию, который называют «базовым», дополнительное бюджетное финансирование образования в 2024 году составит 0,8 процента ВВП. Общие расходы страны на образование увеличатся до 4,4 процента ВВП.

В соответствии с третьим сценарием — «инерционным», финансирование образования фиксируется на уровне четырех процентов ВВП (меньше уровня 2012 года). «Хотя в экспертных кругах обсуждается и такой вариант, он является категорически неприемлемым. Прирост в 0,4 процента едва покроет расходы в связи с демографическим фактором — ростом контингента (числа учащихся — прим. "Лента.ру") в системе образования», — говорится в документе. Эксперты поясняют, что это грозит системе образования отставанием от времени, в результате чего «будет пройдена "точка невозврата": под вопросом окажутся не только темпы роста, но и технологическая самостоятельность страны».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!