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Кудрин назвал сроки проведения ключевых реформ в России

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Алексей Кудрин

У будущего российского правительства есть всего два года на проведение ключевых реформ. Такое заявление в своей статье для газеты «Коммерсантъ» сделал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

Эксперт пояснил, что граждане России после выборов ожидают реализации поставленных в послании президента задач, то есть новых изменений для улучшения благосостояния населения страны.

«Следующая избирательная кампания (перед парламентскими выборами — прим. "Ленты.ру") начнется не позже лета 2020 года. А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка», — пояснил Кудрин.

По его словам, первоочередная задача нового правительства — немедленный запуск реформы госуправления. Кудрин считает, что без нее никакие «прорывы» невозможны, поскольку нынешняя система не способна решать задачи, стоящие перед Россией.

Второй задачей, стоящей перед будущим правительством, глава ЦСР назвал серьезное увеличение вложений в образование и медицину, развитие инфраструктуры, поддержки бизнеса. «Нужно перестроить систему технологического развития страны, чтобы превратить нашу экономику из по-прежнему преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно ориентированную», — отметил Кудрин.

Третьей важной задачей глава ЦСР считает транспарентность и предсказуемость политики. По словам Кудрина, сигналы от нового правительство должны быть четкими и недвусмысленными, поскольку от этого зависит его легитимность и успешность. Он пояснил, в частности, что неясность в таких вопросах, как реформирование пенсионной системы и уменьшение количества проверок бизнеса, снижает доверие населения к правительству.

«На эту серьезную работу у нового правительства есть два года ... Запрягать некогда, пора ехать», — заключил Кудрин.

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