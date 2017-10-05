Кудрин оценил ущерб России от роста расходов на оборону

Российская экономика росла бы быстрее, если бы государство в 2011–2017 годах не наращивало расходы на оборону. Об этом говорится в статье главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля, пишут «Ведомости».

За последние шесть лет расходы бюджета на образование снизились с 3,7 до 3,5 процента ВВП, на здравоохранение и спорт — с 3,5 до 3,3 процента, на безопасность и правоохранительную деятельность — с 2,5 до 2,3 процента. Одновременно затраты на оборону выросли с 2,5 до 3,1 процента ВВП. Особенно резкий рост произошел в 2014–2016 годах: с 3,2 до 4,4 процента.

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По оценкам экспертов, такое перераспределение расходов ежегодно лишает экономику роста в 0,3 процентного пункта.

В сентябре Кудрин раскрыл часть своей стратегии развития России до 2024 года, которую он подготовил для президента Владимира Путина. Ключевое предложение стратегии — проведение структурных реформ, отмечает издание. Глава совета ЦСР предлагает на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование поднять на 0,8–1 процент ВВП, на здравоохранение — на 0,7–0,8 процента в 2024 году по сравнению с нынешним.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, принятому за основу при формировании проекта бюджета на трехлетку, российская экономика вырастет в 2017 на 2,1 процента, 2018 году — на 2,1 процента, в 2019-м — на 2,2 процента, а в 2020-м — на 2,3 процента.

По оценке Росстата, в январе-августе 2017 года ВВП вырос на 1,7 процента, причем в августе темпы роста увеличились до 2,3 процента.