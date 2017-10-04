Эксперты ВШЭ усомнились в официальном прогнозе роста ВВП

Эксперты Высшей школы экономики считают макроэкономический прогноз на 2018-2020 годы чрезмерно оптимистичным, сообщается в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе», на который ссылается Rambler News Service. Сохранение темпов роста экономики выше 2 процентов в год и инвестиций на уровне 5-6 процентов в условиях снижения цен на нефть является нереалистичным сценарием, считают специалисты.

По оценкам экспертов, темпы роста экономики при сохранении цен на нефть в диапазоне 50-60 долларов за баррель в 2018-2020 годах будут составлять от 1 до 1,5 процента, что приведет к выпадающим доходам от НДС.

«Замедление будет связано с продолжением эффекта бюджетной консолидации и сохранением вялого потребительского спроса, который, в свою очередь, будет тормозить инвестиционную активность», — подчеркнули экономисты.

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Специалисты ВШЭ отметили, что властям не удалось создать эффективную систему контроля за компаниями с госучастием. По их словам, опыт 2017 года свидетельствует о трудностях получения в бюджет запланированных объемов дивидендов по акциям госкомпаний: ожидаемый объем поступлений в текущем году на 200 миллиардов меньше первоначально запланированного.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, принятому за основу при формировании проекта бюджета на трехлетку, российская экономика вырастет в 2017 на 2,1 процента, 2018 году — на 2,1 процента, в 2019-м — на 2,2 процента, а в 2020-м — на 2,3 процента.

По итогам восьми месяцев 2017 года ВВП вырос на 1,7 процента, причем в августе темпы роста увеличились до 2,3 процента.